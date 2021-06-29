Вартість Facebook перевищила один трильйон доларів
Facebook став наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів, повідомляє Лента.Ру.
Це сталося на тлі рішення суду закрити справу про порушення компанією антимонопольного законодавства і відхилити два позови - з боку Федеральної торгової комісії та з боку коаліції штатів, пише Bloomberg. Після цього ціна акцій Facebook досягла 355,64 долара за штуку.
Крім того, завдяки збільшеній популярності програм для підтримки зв'язку з друзями та колегами під час пандемії COVID-19 в цьому році акції компанії виросли на 30 відсотків. Це призвело до стійкого зростання користувачів компанії та високого попиту на цифрову рекламу.
Поріг в один трильйон доларів з американських компаній також подолали Amazon, Alphabet (Google), Microsoft і Apple. Вартість останніх перевищує 2 трильйони доларів.