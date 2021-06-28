У Мексиці суд дозволив "відпочивати з марихуаною"

Верховний суд Мексики скасував закони, які забороняють використовувати марихуану повнолітнім для відпочинку, в такий спосіб рухаючи країну до легалізації канабісу, повідомляє Українська правда.

Рішенням Верховний суд постановив у понеділок, що розділи загального закону про охорону здоров’я країни, що забороняють особисте споживання та вирощування марихуани вдома, є неконституційними, пише The Guardian.

Дорослі, які бажають вирощувати та споживати власну марихуану, зможуть подати заявку на отримання дозволів у секретаріаті охорони здоров’я.

Кримінальне покарання за зберігання більше ніж п'ять грамів марихуани або продаж наркотиків залишається в силі.