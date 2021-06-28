Зеленський нагородив орденами двох "батьків" Конституції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України", серед нагороджених – двоє авторів тексту української Конституції – Віктор Мусіяка і Михайло Сирота.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю:

Нагородити орденом Свободи

Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України