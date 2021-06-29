У Мінсоцполітики пообіцяли погасити частину боргу за лікарняними до липня

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про ситуацію з виплатами заборгованості за лікарняні і пообіцяла до липня погасити її, повідомляє Факти.ICTV.

Вона прокоментувала скаргу читачки про те, що третій місяць влада в умовах пандемії не виплачує громадянам лікарняні.

"Це теж одне з моїх найболючіших питань. Зараз, слава Богу, зменшилося інфікування, зменшилася кількість лікарняних заяв. І ми маємо змогу всі кошти, які находять від єдиного соціального внеску, спрямовувати на погашення заборгованості" , – відповіла Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Також Марина Лазебна додала, що за минулий тиждень міністерство погасило заборгованість на 300 млн.

"Це 10% від тієї заборгованості, яка є. 60 тис. осіб уже отримали лікарняні. Це ж, знов-таки, економіка" , – сказала Лазебна.

За словами міністра, за лікарняні заборговано 26 днів від початку. Але від якого саме початку Лазебна не уточнила.

"Але ще на цьому тижні ми перерахували з держбюджету 400 млн. І, знову ж, таки погасимо заборгованість" , – відповіла міністр на нагадування, що термін становить не більше ніж два тижні.

За її словами, за цей період, коли немає такого масового захворювання, міністерство має максимально погасити заборгованість.

"Я так орієнтуюся, що на 25% ми її до липня погасимо" , – заявила Марина Лазебна.

Протягом літа в Україні діє перехідний період, під час якого пацієнтам оформлюють паперовий та електронний лікарняний лист. Проте всі медичні заклади мають запустити цифровий лікарняний з 1 вересня.