Байден не буде відвідувати Олімпіаду в Токіо

Президент США Джо Байден не має наміру відвідувати майбутні Олімпійські ігри, які стартують в липні у Японії, заявила в понеділок на брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент не планує відвідувати Ігри. Він, звичайно, буде вболівати за атлетів, як і я. Я трохи одержима Олімпійськими іграми" , - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Разом з тим вона зазначила, що від США на Олімпіаді буде, як завжди, присутня делегація. При цьому Дженніфер Псакі вказала, що американська адміністрація не забуває про власні рекомендації здійснювати лише найнеобхідніші поїздки за кордон.

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повинні пройти з 23 липня по 8 серпня.