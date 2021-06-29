Ендокринолог назвав причину сонливості після їди і спосіб впоратися з цим

Лікар-ендокринолог Павло Баранов пояснив, чому іноді після щільного обіду хочеться спати. За його словами, все залежить від відділу мозку гіпоталамуса, в якому виробляється речовина орексин (нейропептид або білковий нейромедіатор). Воно відповідає за неспання, збудження та апетит, повідомляє Лента.Ру.

Баранов пояснив, що речовина визначає вплив метаболізму, циркадних ритмів і сну на стан організму.

"Орексинову нейрони збуджують відділи мозку, які відіграють важливу роль в стані, включаючи ті, які регулюють вироблення дофаміну, норадреналіну, гістаміну і ацетилхоліну", - пояснив лікар.

Орексин підсилює голод і взаємодіє з речовинами, які його формують. Гормон лептин, який відповідає за енергообмін, пригнічує нейропептид, а грелін і низький рівень глюкози в крові - стимулюють.

Щільний перекус з великою кількістю вуглеводів (особливо простих) пригнічує орексин і викликає тягу до сну. Щоб цього уникнути, ендокринолог радить розподіляти вуглеводи на кілька прийомів їжі протягом дня, кожен прийом їжі наповнювати білками, жирами і вуглеводами (переважно з низьким глікемічним індексом). Також важливо скорочувати рівень жирової тканини, тому що чим більше жиру, тим більше лептину, який пригнічує орексинову нейрони.

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