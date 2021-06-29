Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет

Вакцини виробництва компаній Pfizer та Moderna імовірно створюють імунітет, який триватиме роками і не потребуватиме щеплень-підсилювачів, повідомляє Голос Америки.

"Результати дослідження посилюють наявну доказову базу, що більшість людей щеплених mRNA вакцинами можливо не потребують щеплень-посилювачів, за умови, що вірус та його варіанти не надто еволюціонують у порівнянні із нинішніми формами - що не гарантовано. Люди, які відновились після Covid-19 до того, як отримали щеплення, можливо не потребуватимуть щеплень-посилювачів навіть якщо вірус значно зміниться" , - пише видання The New York Times посилаючись на дослідження вчених оприлюднене у понеділок.

Днями урядові Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) заявили, що існує ймовірний зв'язок між двома вакцинами проти COVID-19 і рідкісним захворюванням серця у хлопчиків і молодих чоловіків.

За словами відомства, у понад 1 200 осіб, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, виявлено міокардит (запалення серцевого м'яза). Стан був більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок, і виявлялося частіше після другої дози, ніж після першої. Найбільша кількість - у групі молодих чоловіків віком від 12 до 24 років.