У Скадовську коня перефарбували в зебру та катали на ньому дітей

У Херсонській області власники пофарбували кінь, "перетворивши" її в зебру, і змусили катати відпочивальників. Насильницьке перетворення тварини викликало в соцмережах шквал обурення.

Про це проінформував телеграм-канал "Х@евий Херсон". У курортному Скадовську підприємливі "бізнесмени" розмалювали тварину чорно-білими смугами настільки реалістично, що деякі користувачі в коментарях засумнівалися в тому, що це не справжня зебра. Однак одна з них запевнила, що бачила тварину поблизу і на ньому видно витіки фарби.

Реакція на жорстокий креатив була негативною. Передплатники Telegram-каналу обурені знущанням з (кого/чого) тварини, яку змушують катати туристів в спеку. Вони запропонували його власникам катати відпочивальників "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається кошмаром.

"Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Ви взагалі хоч в якогось бога вірите", "Нехай на своїх горбах катають людей", "Це кошмар ... як і мавпочки, і поні", "Бідолаха, їй, напевно, дуже жарко", "Пересувні зоопарки заборонили, і таку х@йню теж потрібно заборонити" , - пишуть люди.

Деякі засумнівалися, що на фото не справжня зебра, але висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки і це неприпустимо.