Гримчак вважає, що ВСУ вже три роки як готові до звільнення Донбасу

Збройні сили України готові до військового звільнення Донбасу з 2018 року. Проте, для цього повинен скластися цілий комплекс підстав, повідомляє Обозреватель.

Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

"Ми готові були звільнити військовим шляхом окремі райони Донецької і Луганської областей ще 2018 року. На той час у нас було достатньо сил і засобів" , – розповів він.

Як пояснив ексчиновник, 2018 року не було ухвалено рішення про наступ на Донбасі через низку об’єктивних причин. Передусім, через те, що така операція призведе до жертв серед мирного населення, а також до удару у відповідь з боку російсько-окупаційних військ.

"Ми знали, скільки там знаходиться військових, що вони озброєні. Але найбільша проблема була в тому, що ми не розуміли, якими силами і засобами РФ вдарить назустріч наших військ" , – пояснив Гримчак.

"Тому сьогодні розглядати військовий компонент обов’язково треба, але це крайній варіант, який може бути використаний при цілому комплексі таких підстав. Сьогодні їх немає" , – наголосив він.

Водночас ексчиновник зауважив, що на сьогодні з’явилося більше підстав сподіватися на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту.

"Що стосується дипломатії, то країни G7 зробили дуже важливу, як на мене, заяву з приводу того, що вони розглядали і розглядають Російську Федерацію як сторону конфлікту. Тому всі розмови про те, що Росія виступає як посередник, що вона може в чомусь допомогти – це розмови, які можна припиняти".