У Британії назвали "помилкою" витік документів про есмінець біля Криму

Глава Міноборони Великобританії Джеремі Куїн під час виступу перед депутатами парламенту в понеділок, 28 червня, назвав "помилкою" втрату секретних документів про прохід британського есмінця Defender поблизу берегів тимчасово окупованого Криму, повідомляє Кореспондент.

Так, міністр заявив парламентаріям, що в події, цілком ймовірно, винен високопоставлений співробітник уряду, який тимчасово позбавлений доступу до секретних матеріалів, пише ВВС.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це було зроблено помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування, але це схоже на помилку, допущену цією людиною" , - сказав Куїн.

Також міністр вибачився за те, що сталося, визнавши при цьому, що на частині документів значився гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only"). Зараз усі документи повернуті уряду, і фахівці перевіряють, чи всі папери на місці. Крім того, союзники Британії, які згадуються в документах, зокрема США, поінформовані про те, що сталося, заявив глава Міноборони.

За словами Куїна, перші результати розслідування інциденту можуть з'явитися вже цього тижня.

Нагадаємо, у знайдених на автобусній зупинці в британському Кенті документах обговорюється можлива реакція Росії на прохід есмінця через води поблизу узбережжя Криму, а також містяться плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.