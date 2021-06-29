29 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинник

У цей день у світі відзначаються свято обіймів, Міжнародний день бруду, День заснування Нобелівської премії, Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день тропіків, Всесвітній день склеродермії, повідомляє УНИАН.

У Гренаді - День рибалки, в США - День фотоапарата, День мигдального батончика, День вафельниці, в Іспанії - винна битва, в Еквадорі - День інженера, в Непалі - свято посадки рису, на Фіджі - День спорту, у Вірменії - День пам'яті зниклих безвісти азатамартіков, на Мальті - свято «Л'імнарья», на Соломонових Островах - День центральної провінції, на Сейшельських Островах - День незалежності.

Пам'ятні дати 29 червня, річниці та події

У 1174 році Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, щоправда, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася в 1430 році.

У 1916 році відбувся перший політ літака компанії «Боїнг».

У 1925 році американець Марвін Піпкін запатентував електричну лампочку з матовим покриттям. До речі, першу лампочку винайшов Томас Едісон.

У 1958 році Бразилія вперше стала чемпіоном світу з футболу.

У 1964 році американець Роберт Адлер запатентував пульт дистанційного керування телевізором. Люди отримали можливість перемикати телевізійні канали, не встаючи з дивана. Перший пульт являв собою півкілограмову коробку з єдиним перемикачем, яка приєднувалася до телевізора проводом.

У 1974 році стався рідкісний в історії випадок: британський хіт-парад очолив французький Виконавець - Шарль Азнавур з піснею «She».

У 1995 році в Сеулі впав супермаркет Sampoong, загинули 502 людини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 червня вшановує пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Інші назви свята - «Тихон Тихий»,«Утішитель». Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, чимось перелякані, схвильовані, хто страждає від зубного болю. І ще - з 29 червня завершуються всі посівні роботи.

Що сьогодні не можна робити

Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини або весілля. Можливі конфлікти. Також будьте обережнішими - є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.

Прикмети на 29 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- дрібний дощ - негода триватиме довго;

- папороть згорнув листя з самого ранку - наступний день буде дуже спекотним;

- у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки - до швидкої негоди.

Іменини 29 червня

Іменини у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія.