Найбільший німецький банк виплатить мільйони виноробам

Німецький банк Deutsche Bank виплатить одному з найбільших в світі виробників вина J.Garcia Carrion (JGC) більше 10 мільйонів євро в якості компенсації за нав'язування фінансових послуг, незрозумілих співробітникам компанії, повідомляє Лента.ру.

Банк провів внутрішнє розслідування, приводом для нього стали скарги від декількох клієнтів. Вони говорили, що співробітники фінансової організації нав'язували їм складні фінансові інструменти, пов'язані з іноземною валютою.

Згідно із законом ЄС клієнтів зобов'язані берегти від угод, які їм незрозумілі, через що ті не можуть оцінити ступінь ризику.

В результаті були звільнені глава підрозділу з ліквідації активів Deutsche Bank, співкерівник відділу по світовим валютним ринкам, а також два трейдери. Саме вони займалися проблемними операціями. JGC висунув аналогічні претензії до Goldman Sachs і BNP Paribas.