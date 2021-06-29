Психолог назвала три несподіваних способу підняти собі настрій

Еліс Бойс - фахівець когнітивно-поведінкової терапії та соціальної психології пояснила, що збадьориться при пригніченому стані просто. Потрібно пережити почуття від успішно виконаного завдання, повідомляє Лента.Ру.

Коли люди пригнічені, вони часто думають про джерела задоволення,бо смачна їжа, вихідні за містом або шопінг-терапія. Однак це помилкове прагнення, так як діяльність, яка забезпечує почуття виконаного обов'язку / завдання, може бути набагато ефективніше. Найчастіше на активні дії сил не залишається: або занадто зайняті, або змучені сумом і розчаруванням. В такому стані непросто братися за виконання справ, які дозволять відчути себе героєм, тому є три простих, але несподіваних методів підняти собі настрій.

В першу чергу - це пригода, навіть якщо воно трохи важке. Ця стратегія не для кожного випадку, але її варто включити у свій інструментарій. Психолог наводить як приклад свої добові бюджетні поїздки в інші міста, коли вночі вона в дорозі, вдень подорожує по місту, а ввечері повертається додому. Це неабияк виснажувало, але збагачувало найкращими спогадами в житті. У пригніченому або змученому проблемами стані може пропадати мотивація робити те, що «треба». Але деколи виникає мотивація відправитися в пригоду. Це здатне підняти настрій, навіть якщо в дорозі доведеться непросто. Вихід з домашньої обстановки дасть свіжий погляд на життя і проблеми.

Другим методом фахівець запропонувала натхнення чужим прикладом. Вона пояснила, що при стресі і неспокої важливо пам'ятати, що іноді їх відчувають при переслідуванні важливої мети. Коли долає стан глибокої тривоги з приводу своїх цілей, важливо бачити, як інші люди відчувають те ж саме і реалізують мрії без гарантії успіху, часто терплять невдачі на цьому шляху. У хід можуть йти телешоу і YouTube-ролики. Головне - знайти контент, який емоційно резонує, але не схожий на вашу мету. Так можна буде побачити універсальність своїх емоцій і боротьби, а це може забезпечити деяку психологічну дистанцію і позбавити від неспокою.

Третім методом психолог Бойс назвала звернення до натхненника, кумиру. Почуття пригніченості викликає стан «нічого втрачати» і парадоксальним чином додати підприємливості та сміливості. Один зі способів направити це в потрібне річище - звернутися до того, хто надихає. Можливо, отримати очікуване не вийде, але підйом настрою коштом здатності ризикнути гарантований. Можна написати лист, поставити запитання або відправити подячний твіт і автору або подкастера, чия робота принесла вам користь.

Існує маса способів підняти собі настрій в емоційно важкий час. З кожним з них зміцнюється стійкість до складних ситуацій. Ці способи не змусять емоційну біль зникнути, вони допоможуть побачити проблему і себе по-іншому, відчути, що важкі часи-це досвід зростання, а знаряддя, збиває з ніг, уклала доктор Бойс.