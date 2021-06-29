Сім'я Тищенко отримує сотні мільйонів бюджетних коштів

Нове розслідування журналістів BIHUS info пояснює, звідки у Миколи Тищенка і його родичів гроші на багатомільйонні будівельні проєкти і чому у фракції «Слуга народу» спокійно терплять витівки народного депутата, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з журналістського розслідування, Микола Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає будинком, а сам нардеп каже, що він туди їздить в гості. Інші об'єкти - елітна квартира і частини бізнесу - оформляються на членів широко невідомої сім'ї, на прізвище Сітак.

Однак незадекларовану нерухомість «гасне» на тлі розкритої журналістами схеми розпилу мільярдів гривень бюджетних коштів, до якої, як виявилося, має відношення сім'я Тищенко.

Компанія сестри Миколи Тищенка Юлії ТОВ «Експрес-К», серед інших підрядників, брала участь в будівництві столичного Подільсько-Воскресенського моста. Будівництво, яке ніяк не завершиться. З бюджету, за вказівкою Дениса Комарницького, її компанія отримала 16,5 мільйона гривень.

Однако, делятся журналисты, эти средства не могут объяснить, откуда у нее средства на приобретение земли и строительство целого коттеджного городка. Зато это может объяснить ее муж - Герман Блинов.

По информации журналистов, он управляет компанией «Эко-буд-трейд», которая получила на строительство моста порядка 6 миллиардов гривен. Сама компания ничего при этом не строит, а просто распределяет эти средства дальше среди «компаний-прокладок». Одной из таких прокладок является компания именно господина Германа ООО Позитив-В. За последние годы она получила сотни миллионов гривен на «строительство» моста.

По данным журналистов, условный денежный фонд, который создал муж сестры Тищенко финансировал выборы "Слуг". Именно это и объясняет, почему во фракции готовы терпеть любые выходки народного депутата.