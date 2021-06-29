Республіканці в США виступили проти законопроєкту про конкуренцію з Китаєм

Республіканці в Комітеті у закордонних справах Палати представників США заявили в понеділок, що виступають проти ряду положень законопроєкту демократів про конкуренцію з Китаєм, повідомляє Дзеркало тижня.

Прессекретар старшого республіканця в комітеті Майкла Маккола заявив, що вони виступають проти "Закону про забезпечення глобального лідерства і залучення Америки", який комітет планує розглянути в середу.

"В основному це просто законопроєкт про обмін повідомленнями" , - сказав він.

Представники двох партій виступають за жорсткий підхід до Китаю, проте розходяться в думках щодо заходів впливу на Пекін. Наприклад, республіканці заперечують проти положень законопроєкту демократів, які дозволяли б фінансування кліматичних ініціатив Пекіна.

Республіканці також заявляють, що проєкт передбачає занадто багато досліджень, в результаті буде упущена можливість зробити значущі дії в найближчому майбутньому. Це стосується, зокрема, посилення контролю над експортом технологій і регулювання доступу до деяких конфіденційних персональних даних.