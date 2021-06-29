У Нью-Йорку продавець поранив військового і зник

На площі Таймс-сквер в місті Нью-Йорк конфлікт продавців компакт-дисків завершився пострілом в перехожого, повідомляє Кореспондент.

Про це в ніч на вівторок, 29 червня, інформував телеканал WABC. Відзначається, що інцидент стався в неділю. Під час сварки кількох продавців один з них дістав зброю і вистрілив. Куля потрапила в спину 21-річному морському піхотинцю, який гуляв на площі разом зі сім'єю. Хлопця госпіталізували, загрози його життю немає.

Тим часом стрілок зник з місця події. Правоохоронці пропонують 3,5 тисячі доларів винагороди за інформацію про нього.

За даними телеканалу, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що на Таймс-сквер направлять ще півсотні поліцейських, щоб убезпечити "дуже дороге і важливе для міста місце".