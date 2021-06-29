Курс валют НБУ на 29 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 29 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 28 червня, знизився на 6 коп до 27.40 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 32.74 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.80 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 28 червня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів знизився на 11 коп до 38.07 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.89 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп до 7.26 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.396 400
|EUR
|євро
|32.740 100
|RUB
|рубль
|0.379 860
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.072 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.885 900
|PLN
|польський злотий
|7.257 300