Курс валют НБУ на 29 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 29 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 28 червня, знизився на 6 коп до 27.40 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 32.74 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.80 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 28 червня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів знизився на 11 коп до 38.07 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.89 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп до 7.26 за 1 польський злотий.