Політолог спрогнозував розвал РФ через 10 років
Росія як держава розвалиться через 10 років, цьому сприятимуть введені проти неї санкції за агресивну політику, повідомляє УНІАН.
Таку думку висловив політичний експерт Руслан Осипенко в ефірі каналу "Україна 24".
"Я не згоден з твердженням, що санкції проти Росії будуть їй шкодити лише в довгостроковій перспективі. Якщо подивитися рейтинг сталого розвитку, і місце України й Росії в ньому, то Україна вже за 7 років обігнала Росію. Це говорить про те, що розвиток російської економіки трохи призупинився, а українська економіка і ВВП продовжують зростати. Ми їх наздоганяємо, ми безумовно не маємо стільки потенціалу, скільки вони, але за багатьма пунктами ми їх вже обігнали", - вважає політолог.
Росія, за його словами, втрачає надію на розвиток - у неї немає "світлого образу майбутнього".
"Росія з Кримом потрапила фактично в пастку. Вона його захопила, вже не може відпустити. Ці санкції з часом просто розвалять Росію, думаю, протягом 10 років. Радянський союз падав з 1979 року до 1990 року. Дві помилки - Афганістан і перебудова - і все пішло під укіс", - заявив Осипенко.