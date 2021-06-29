У Китаї оцінили можливість Росії відмовитися від долара

Можлива дедоларизація Росії - це протест, насмішка і презирство американської гегемонії. Таку думку висловив науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Китайської академії суспільних наук Чень Іцзюнь в статті для газети Хуаньцю шібао, повідомляє РИА Новости.

В цілому, вважає експерт, дедоларизація не зробить істотного впливу на Росію. Статус рубля як законного платіжного засобу стабільний. Обсяги прямої торгівлі Росії зі Сполученими Штатами незначні. Її основними торговими партнерами є Європейський союз і Китай.

Дедоларизація явно згубна тільки для Сполучених Штатів. Це ставить офіційний Вашингтон в незручне становище перед їхніми союзниками, що само по собі є свого роду приниженням для США, резюмує експерт.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив про готовність країни перейти на розрахунки з партнерами в національних валютах - в тому числі на євро у випадку з контрактами на поставку газу в ЄС. За його словами, США самі не цінують долар, використовуючи його як інструмент конкурентної та політичної боротьби.