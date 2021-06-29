У Харкові пасажири влаштували бійку з дівчиною-кондуктором

У Харкові у пасажирів трамвая стався конфлікт з дівчиною-кондуктором через те, що вона нібито помилилася, даючи їм здачу. За кондуктора заступилися інші пасажири, повідомляє Кореспондент.

"Двоє типів вдарили дівчину кондуктора 27-го трамвая і викинули на вулицю за те, що вона прорахувалася і не додала 5 грн здачі. Пощастило, що не вбили за таке" , - йдеться в повідомленні Telegram-канала ХС Харків.

На представленому відеозапису видно, що кондуктора в образу не дали інші пасажири.