Байден закликав Ізраїль підтримувати економічні можливості Палестини

Сполучені Штати підтримують врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту на основі концепції співіснування двох держав і вважають, що Ізраїлю необхідно підтримувати економічні можливості Палестини, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в поширеному в понеділок письмовій заяві Білого дому за підсумками переговорів президентів США та Ізраїлю Джо Байдена і Реувена Рівліна.

"Лідери обговорили останні події в Газі і на Західному березі [річки Йордан], і президент [США] наголосив на важливості того, щоб Ізраїль зробив кроки для забезпечення спокою, стабільності і підтримки більш широких економічних можливостей для палестинського народу.

Президент Байден підтвердив, що рішення про створення двох держав шляхом переговорів залишається найкращим шляхом до досягнення міцного миру. Лідери обговорили важливість активізації зусиль щодо підвищення ролі помірних позицій і просуванню ідеї співіснування, одночасно послаблюючи позиції екстремістів, які виступають за ненависть і насильство" , - наголошується в документі.

Президенти двох країн "обговорили численні проблеми, що стоять перед регіоном, включаючи загрозу, що виходить від Ірану" . Байден "запевнив президента Рівліна в тому, що Сполучені Штати як і раніше повні рішучості протистояти зловмисній діяльності Ірану і його підтримці терористів серед підконтрольних йому сил, які мають дестабілізаційні наслідки для регіону" . Вони також обговорили "можливості зміцнення миру і стабільності на Близькому Сході і за його межами" .