Президента Естонії назначили всесвітнім захисником жінок і дітей

Президент Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуває з робочим візитом у США, зустрілася в понеділок з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, повідомляє Интерфакс-Украина.

Після зустрічі президент Естонії та генсек ООН повідомили, що Кальюлайд у майбутні два роки буде "всесвітнім захисником прав жінок і дітей", проінформувала пресслужба глави держави.

"Генеральний секретар ООН призначив президента Естонії Керсті Кальюлайд Глобальним захисником кожної жінки, кожної дитини. Це перше свого роду призначення направлено на підвищення обізнаності в усьому світі про Глобальну стратегію охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Кальюлайд і Гутерріш обговорили пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки, яким вона на сьогодні є.

Під час розмови сторони торкнулися також питання зниження негативного впливу коронакризи в різних регіонах світу, а також можливості підвищення темпів вакцинації.