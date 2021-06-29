У Криму заборонили купатися на більш, ніж 80 пляжах

У Криму 83 пляжі закриті для купання через погіршення якості морської води на постраждалих від підтоплення територіях, повідомляє Кореспондент.

"У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, в зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні фахівці почали брати проби води для аналізів.