У Криму заборонили купатися на більш, ніж 80 пляжах
У Криму 83 пляжі закриті для купання через погіршення якості морської води на постраждалих від підтоплення територіях, повідомляє Кореспондент.
"У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, в зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів", - йдеться в повідомленні.
Напередодні фахівці почали брати проби води для аналізів.
"Заборона на купання залишається в дії. Ми почали відбір проб від Фороса і до Алупки, це ті пляжі, за якими може бути прийнято рішення про відновлення купання. Проби будуть відбиратися протягом 3 днів", - розповіла "керівник" Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська.