Релігійні свята у липні 2021: православний календар на місяць

Релігійні свята у липні 2021: православний календар на місяць

У другий місяць літа християни східного обряду відзначатимуть декілька великих свят, а також завершать багатоденний Петрів піст, повідомляє УНИАН.

На липень 2021 року припадає Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі). Цього дня церква згадує народження пророка, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан.

Також традиційно цього місяця святкується день святих апостолів Петра і Павла. Відзначати його віряни можуть уже зі скоромною їжею на столі, адже напередодні завершується Петрів піст.

Ще однією важливою датою є 28 липня. Саме тоді, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, відзначається День хрещення Київської Русі-України.

Православні свята у липні 2021: календар

  • 1 липня - Боголюбської ікони Божої Матері, преподобного Леонтія
  • 2 липня - апостола Іуди, брата Господнього
  • 3 липня - святителя Міни, священномученика Мефодія, благовірного князя Гліба Володимирського
  • 4 липня - мученика Юліана Тарсійського
  • 5 липня - священномученика Євсевія
  • 6 липня - Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих
  • 7 липня - Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)
  • 8 липня - благовірних князя Петра і княгині Февронії
  • 9 липня - Тихвінської ікони Божої Матері
  • 10 липня - праведної Іоанни мироносиці, преподобного Самсона
  • 11 липня - преподобних Сергія і Германа, ікони Божої Матері "Троєручиця"
  • 12 липня - святих апостолів Петра і Павла
  • 13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів
  • 14 липня - безсрібників Косми і Даміана
  • 15 липня - покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
  • 16 липня - преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа
  • 18 липня - преподобного Афанасія Афонського, набуття мощей преподобного Сергія Радонезького
  • 19 липня - Собор Радонезьких святих
  • 20 липня - преподобного Фоми
  • 21 липня - явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці, великомученика Прокопія
  • 22 липня - священномученика Панкратія
  • 23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського
  • 24 липня - рівноапостольної княгині Ольги
  • 25 липня - мучеників Прокла та Іларія, ікони Божої Матері "Троєручиця"
  • 26 липня - Собор Архангела Гавриїла
  • 27 липня - апостола від 70-ти Акіли, преподобного Стефана Махрищського
  • 28 липня - День хрещення Київської Русі-України, рівноапостольного великого князя Володимира
  • 29 липня - блаженної сповідниці Матрони
  • 30 липня - великомучениці Марини (Маргарити)
  • 31 липня - преподобних Памви Печерського і Памви Нітрійського, преподобного Іоанна Багатостраждального.

Новини

analytics