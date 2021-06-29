Релігійні свята у липні 2021: православний календар на місяць

У другий місяць літа християни східного обряду відзначатимуть декілька великих свят, а також завершать багатоденний Петрів піст, повідомляє УНИАН.

На липень 2021 року припадає Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі). Цього дня церква згадує народження пророка, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан.

Також традиційно цього місяця святкується день святих апостолів Петра і Павла. Відзначати його віряни можуть уже зі скоромною їжею на столі, адже напередодні завершується Петрів піст.

Ще однією важливою датою є 28 липня. Саме тоді, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, відзначається День хрещення Київської Русі-України.

Православні свята у липні 2021: календар

1 липня - Боголюбської ікони Божої Матері, преподобного Леонтія

2 липня - апостола Іуди, брата Господнього

3 липня - святителя Міни, священномученика Мефодія, благовірного князя Гліба Володимирського

4 липня - мученика Юліана Тарсійського

5 липня - священномученика Євсевія

6 липня - Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих

7 липня - Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)

8 липня - благовірних князя Петра і княгині Февронії

9 липня - Тихвінської ікони Божої Матері

10 липня - праведної Іоанни мироносиці, преподобного Самсона

11 липня - преподобних Сергія і Германа, ікони Божої Матері "Троєручиця"

12 липня - святих апостолів Петра і Павла

13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів

14 липня - безсрібників Косми і Даміана

15 липня - покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

16 липня - преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа

18 липня - преподобного Афанасія Афонського, набуття мощей преподобного Сергія Радонезького

19 липня - Собор Радонезьких святих

20 липня - преподобного Фоми