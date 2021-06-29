В Італії назвали відносини зі США більш важливими, ніж з Китаєм

Сполучені Штати є набагато більш важливим партнером для Італії, ніж Китай, заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Італія є активним комерційним партнером Китаю, у нас були історичні відносини, але вони абсолютно не йдуть у жодне порівняння і не впливають на союзи цінностей з США, НАТО і ЄС" , - сказав він на прес-конференції в Римі.

Він зазначив, що "альянси Італії з США, НАТО і ЄС є не просто стратегічними альянсами, а й альянсами цінностей, які дозволяють нашій демократії протистояти таким проблемам, як порушення прав людини" .

Спостерігачі звертають увагу, що Сполучені Штати раніше висловлювали занепокоєння з приводу відносин Італії з Китаєм, особливо після того, як Ді Майо, бувши у 2019 році міністром економічного розвитку, сприяв приєднанню Італії до пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях". Попередній кабінет розраховував у зв'язку з цим на широке залучення китайських інвестицій в італійську економіку.

З приходом до влади в Італії уряду прем'єра Маріо Драгі Рим наголошує на прихильності країни до трансатлантичних відносин.