В Україні за минулу добу виявили менше 200 COVID-хворих

За минулу добу в Україні зафіксували 182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Depo.ua.

Також за попередню добу зафіксували 5 летальних випадків. Одужали 582 особи.

До лікарень потрапили 322 хворих на коронавірус.

Здійснено 16 675 тестувань (зокрема методом ПЛР – 10 930, методом ІФА — 1 463, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 282).

Станом на ранок 29 червня, в Україні від початку епідемії зафіксовано 2 234 463 випадки зараження коронавірусом та 52 300 летальних випадків, одужали – 2 164 374 особи.