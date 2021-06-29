В Україні за добу від COVID-19 вакцинували 17 тис. осіб

За минулу добу, 28 червня, в Україні від COVID-19 вакцинували 17 065 осіб, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Одну дозу отримали 7591 осіб, повністю імунізовані - 9474 осіб" , - вказується в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом доби працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення і 30 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії отримали 1 дозу - 1 912 469 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 589 362 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 501 831 щеплення.

Станом на 28 червня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 осіб.