Що очікується на валютному ринку у вівторок

Сьогодні створилися всі передумови для подальшого зміцнення гривні проти долара на міжбанківському валютному ринку﻿.

По-перше, сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. Інвесторам будуть запропоновані одразу сім випусків цінних паперів в гривні - на 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3, 5 і 6 років. Якщо нерезиденти проявлять інтерес до наших цінних паперів, слід очікувати підвищених продажів валюти для майбутньої оплати куплених на аукціоні паперів.

По-друге, після вчорашнього вихідного в Україні (в світі в цей день працювали) накопичилася пропозиція валюти, що надходить в Україну. Крім того, не виключено, що продовжаться продажі валюти Укрексімбанком в інтересах свого клієнта «Укравтодору».

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,20/27,35 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

На готівковому ринку долар в столиці на вихідних спочатку продавали по 27,22-27,23 гривень, потім, коли попит знизився, з'явилися пропозиції по 27,19-27,20 гривень. Сьогодні продаж долара в столиці стартує з 27,20 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти.

Євро на ринку FOREX в понеділок кинувся вниз і досяг позначки 1,1900 долара. Вранці він торгується в діапазоні від 1,1907 до 1,1930 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 32,55-32,60 гривні, траплялися і більш дешеві пропозиції. Сьогодні євро почнуть продавати по 32,50-32,55 гривні. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Шанс побачити подальше зниження цінника на євро зберігається.

Російський рубль весь понеділок торгувався у вузькому діапазоні 72,10-72,30 рубля за долар. Станом на 8:00 ранку вівторка він затиснутий у вузькому діапазоні 72,22-72,26 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві на вихідних продавали в основному по 3,75-3,77 гривні за 10 рублів. Сьогодні готівковий рубль може подешевшати на 1-2 копійки, якщо гривня продовжить зміцнення, але істотної зміни його ціни не передбачається.