У Греції будуть пропонувати молоді грошову винагороду за щеплення

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що в Греції молодим людям пропонуватимуть грошову винагороду в розмірі 150 євро за вакцинацію проти коронавірусу, повідомляє Дзеркало тижня.

"З першим уколом вакцини (молоді люди) отримають картку на 150 євро. Це наш борг перед молоддю, подарунок на знак подяки", - заявив Міцотакіс.

Відзначається, що всього в Греції, де населення 11 млн осіб, хоча б одне щеплення проти коронавірусу отримали близько 33% громадян. Приблизно 940 тисяч греків у віці від 18 до 25 років отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.