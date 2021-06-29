Укрзалізниця втрапила у новий скандал через недобросовісних кондукторів

"Укрзалізниця" потрапила у новий скандал. На рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла - Черкаси, кондуктори недобросовісно виконують свою роботу, відкрито пропонуючи їхати за меншу суму, однак без квитка, повідомляє УНІАН.

Про додатковий заробіток працівників "Укрзалізниці" розповів журналіст Богдан Тищенко. За його словами у нього виникла коротка розмова з кондуктором, який запропонував йому 2 варіанти проїзду – або за 20 гривень, але без чека, або за 25 з чеком.

За словами Тищенка, зі селища, де зупиняється рейковий автобус, до Черкас можна доїхати за 15 хвилин. За ці ж гроші можна скористатися звичайною маршруткою, але їхати на годину довше.

"Цей новий транспорт має тільки один вагон. Всі люди, що сиділи біля мене, спокійно платили в кишеню "кондукторам", які й самі відкрито проявляли ініціативу" , – зазначив журналіст.

Він додав, що через кілька місяців цей рейковий автобус скасують через збитковість, адже прибуток йде в кишеню кондуктору.

Реакція "Укрзалізниці" на ситуацію

На допис Тищенка у Facebook відреагувала "Укрзалізниця". У компанії вибачилися за таку ситуацію та попросили надати детальну інформацію щодо поїздки.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо вашої поїздки, а саме: номер потягу та дату відправлення та ваш особистий номер телефону, щоб ми мали змогу зареєструвати офіційне звернення" , – йдеться у повідомленні.

Водночас користувачі мережі погоджуються з автором публікації та додають, що таких випадків дуже багато.