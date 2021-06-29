В Абу-Дабі невакцинованим заборонять відвідувати громадські місця

Комітет з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Абу-Дабі схвалив обмеження, які забороняють людям, які не отримали вакцину проти COVID-19, відвідувати деякі громадські місця, повідомляє Букви.

Це рішення "відповідає стратегії емірату в боротьбі з пандемією COVID-19 і доповнює профілактичні та попереджувальні заходи, прийняті для збереження здоров'я населення".

Рішення також було прийнято після вакцинації більше 93% цільових груп в Абу-Дабі. Заборона на відвідування деяких громадських місць почне діяти 20 серпня.

Вакциновані громадяни не зможуть відвідувати торгові центри, ресторани, кафе та інші точки роздрібної торгівлі, так само, як і ті, які знаходяться за межами торгових центрів. Їм дозволено буде відвідувати супермаркети і аптеки.

Також не можна буде відвідувати тренажерні зали, місця відпочинку та заняття спортом, клуби здоров'я, курорти, музеї, культурні центри та тематичні парки, а також університети, інститути, державні та приватні школи і дитячі ясла в еміраті.

Комітет заявив, що рішення не поширюється на невакцинованих осіб із звільненням від вакцинації.