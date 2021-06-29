ЗНО-2021: оприлюднено дати додаткової сесії
Сьогодні, 29 червня в Україні стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування розпочнеться з хімії, повідомляє РБК-Украина.
За інформацією відомства, додаткова сесія ЗНО проходитиме цього року за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня - англійська мова;
- 2 липня - німецька мова;
- 5 липня - іспанська мова;
- 6 липня - французька мова;
- 7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня - фізика;
- 9 липня - українська мова, українська мова і література;
- 12 липня - історія України;
- 13 липня - біологія;
- 14 липня - географія.
Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії.
Результати тестування будуть оприлюднені до 23 липня.
Як зазначають у МОН, абітурієнтам варто мати з собою:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які можна покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.