Лікар назвав найкорисніші літні ягоди

Вважається, що літні ягоди володіють багатьма корисними властивостями. Але як вибрати найбільш корисні саме вам? Про це розповіла дієтолог, експерт по здоровому харчуванню Олена Соломатіна, повідомляє Російська газета.

Перше місце по корисності, на її думку, займає лохина і чорниця, бо вони більше інших ягід мають антиоксидантні властивості, підтримуючи здоровий стан дрібних судин і капілярів.

Такі ягоди корисні для профілактики проблем із зором, а також збереження гладкої шкіри, - розповіла Олена Соломатіна.

Крім того, в голубиці і чорниці багато вітаміну С, вітамінів групи В, вітаміну РР, калію, магнію, марганцю. Вживання в їжу цих ягід прискорює обмін речовин, і вони малокалорійні. Чорниця може знижувати цукор у крові, корисна при переддіабетичних станах. Як радить дієтолог, оптимально з'їдати склянку лохини або чорниці в день, і краще розділити його на частини.

Наступне місце по корисності займає чорна смородина, за вмістом вітаміну С - їй немає рівних серед ягід. Вона корисна для нирок, печінки, при захворюваннях дихальних шляхів і серцево-судинних недугах. Чорної смородини можна з'їдати два-три склянки в день.

Далі в ягідному рейтингу йде полуниця, червоний колір якої говорить про наявність бета-каротину - попередника вітаміну А. Вона пригнічує патогенну мікрофлору в ротовій порожнині та захищає від карієсу. Але полуниця може викликати алергію, тому маленьким дітям її давати не варто.

Малину відрізняє багатий зміст саліцилової кислоти, її можна використовувати як потогінний засіб. З огляду на, що саліцилати мають антибактеріальну та протизапальну дію, ягода корисна при шкірних захворюваннях. На почервоніле місце можна накласти примочку з вати з вичавленим на неї соком ягід. Черешня і вишня містять важливі антиоксиданти - антоціани, ціанідин, до того ж в цих ягодах є мелатонін, що допомагає налагодити засипання і сон.

З черешнею треба бути обережніше тим, у кого діабет, - попереджає фахівець.

У вишні та черешні багато вітаміну В6, нерідко прописуємо в ін'єкціях літнім людям для прискорення метаболічних процесів. Вони знижують ризик утворення тромбів.