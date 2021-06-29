Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського

Наглядова рада "Укрпошти" одноголосно підтримала кандидатуру Ігоря Смілянського та продовжила його повноваження на посаді генерального директора компанії до 30 червня 2023 року, повідомляє БiзнесЦензор.

"Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одностайної підтримки моєї кандидатури Наглядовою Радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року", - написав Смілянський у Facebook.

При цьому, глава "Укрпошти" підкреслив, що це буде його останній термін як глави компанії.