Підписання угод з нерухомістю подорожчає

В Україні може подорожчати процес оформлення угод з нерухомістю. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта, повідомляє UBR.

За його словами, цьому посприяють новації, викладені в законопроєкті №3618. Крім іншого, документом пропонується обов'язкова реєстрація договорів у єдиній базі даних, залучення рієлторів до кожної угоди, і обов'язкова сертифікація спеціалістів у "рієлторському міністерстві" (профільному об'єднанні).

"Створення вертикально інтегрованого "рієлторського міністерства" в запропонованому форматі федерації з купою керівників, директорів і різних керівних органів вимагатиме часу та призведе до зростання витрат при оформленні угод" , - вважає Піта.

Він також додав, що якщо законопроєкт буде прийнятий, то вартість житла на вторинному ринку може збільшитися, як мінімум, на 2-3%. Саме за рахунок запропонованої в законопроєкті схеми "горе-регуляції".

"На тлі і без того досить високі ціни, навряд чи суспільство буде в захваті від такої "новизни". Зростання цін буде змушувати багатьох шукати спосіб сховатися в тіні" , - говорить експерт.

На його думку, запропонований законопроєкт є новим способом стягнення поборів з клієнтів руками рієлторів.

Усе це в сукупності може викликати "параліч ринку" на пару років, додає президент АФНУ.

Замість цього, помічає експерт, є інший адекватний сценарій: підготовка робочого "рієлторського" документа, створення робочої групи, до якої увійдуть представники профільних спільнот і комітетів Ради.