Президент подзвонив футболістам збірної України перед матчем

Президент Володимир Зеленський зв'язався по відеозв'язку з футболістами збірної України з футболу, щоб висловити підтримку перед сьогоднішнім матчем зі Швецією, повідомляє Сегодня.

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Зеленський спілкується з футболістами. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Сьогодні Україна вперше у своїй історії грає в плей-офф Чемпіонату Європи і побореться за вихід у чвертьфінал.

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Шева в захваті. Фото: facebook.com/zelenskiy95
"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова (воротар збірної). Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", – сказав Зеленський.
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Футболісти уважно слухають. Фото: facebook.com/zelenskiy95
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