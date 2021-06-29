Президент подзвонив футболістам збірної України перед матчем
Президент Володимир Зеленський зв'язався по відеозв'язку з футболістами збірної України з футболу, щоб висловити підтримку перед сьогоднішнім матчем зі Швецією, повідомляє Сегодня.
Сьогодні Україна вперше у своїй історії грає в плей-офф Чемпіонату Європи і побореться за вихід у чвертьфінал.
"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова (воротар збірної). Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", – сказав Зеленський.