Київська область відповідає "червоній" зоні за одним із показників

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Київська область вже кілька днів відповідає "червоній" зоні карантину за одним із показників, повідомляє РБК-Украина.

Станом на сьогодні, 29 червня даний регіон як і решта областей перебуває у "зеленій" зоні карантину.

Однак у Київській області наразі "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус становила 277, замість норми - не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.

Але для того, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тому регіон залишається у "зеленій" зоні.