Індія випередила США за рівнем вакцинації від COVID-19
Індія стала світовим лідером за загальною кількістю введених доз вакцини від коронавірусу. В країні заявили, що випередили США, повідомляє Обозреватель.
28 червня, в Індії було зроблено 32,36 млн щеплень. При цьому в США ввели 32,33 млн доз вакцини від коронавірусу. Крім того, в понеділок Індія повідомила про 46 148 нові випадки коронавірусу за добу.
Загальна кількість хворих досягла 30,27 млн осіб. За тиждень 21-27 червня в країні зареєстрували на 19% менше заражених, ніж за попередні сім днів. Це також найнижчий показник за 14 тижнів.
Кількість хворих
"чорною пліснявою" в Індії перевищила 40,8 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Харш Вардханм під час брифінгу. Близько трьох тисяч хворих померли.