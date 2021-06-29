Індія випередила США за рівнем вакцинації від COVID-19

Індія стала світовим лідером за загальною кількістю введених доз вакцини від коронавірусу. В країні заявили, що випередили США, повідомляє Обозреватель.

28 червня, в Індії було зроблено 32,36 млн щеплень. При цьому в США ввели 32,33 млн доз вакцини від коронавірусу. Крім того, в понеділок Індія повідомила про 46 148 нові випадки коронавірусу за добу.

Загальна кількість хворих досягла 30,27 млн осіб. За тиждень 21-27 червня в країні зареєстрували на 19% менше заражених, ніж за попередні сім днів. Це також найнижчий показник за 14 тижнів.