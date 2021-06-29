СБУ викрила схему на будівництві COVID-відділення: привласнили 1,5 млн грн

Служба безпеки України викрила схему з розкрадання державних грошей, які виділили на будівництво відділення для хворих на COVID-19 у Закарпатській області, повідомляє СБУ.

Учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн. Водночас загальна вартість проєкту склала понад 10 млн грн.

В ході розслідування виявили, що у 2020 році місцева комерційна структура перемогла в тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об'єкта. За договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на коронавірус.

Як виявили в СБУ, організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері".