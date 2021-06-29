Honda анонсувала перший повністю електричний кросовер

Японська компанія Honda веде роботу над створенням першого в історії марки повністю електричного кросовера. Новинка, що отримала назву Prologue буде використовувати платформу General Motors, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка з'явиться у 2024 році і стане першим представником сімейства автомобілів на електротязі, створеної у кооперації з американським концерном. Друга модель, яка поки що не має власної назви, буде продаватися під брендом Acura.

Honda буде використовувати електричну платформу GM Ultium. Джерело: Honda

Новинки є подальшими кроками компанії по реалізації екологічної стратегії, в рамках якої виробник планує до 2040 року повністю відмовитися від автомобілів з ДВС. У планах до 2030 року довести кількість електрокарів в загальному обсязі виробництва до 40%, а до 2040-го – до 80%.

Електромобіль Honda EV Plus 1997 року. Джерело: Honda

Завдяки спільній роботі з фахівцями концерну GM компанія Honda буде адаптувати нову платформу, яка вже використовується на електромобілях Cadillac та GMC. Зокрема, мова йде про батарею Ultium. Крім того, для зниження виробничих витрат електрокросси Honda та Acura будуть випускатися на підприємстві GM.

Перший гібрид в США – Honda Insight (1999). Джерело: Honda

У компанії Honda великий досвід створення екологічно чистих моделей. За останні 30 років вона представила свої розробки в області електротранспорту, гібриди та водневі автомобілі. Зокрема, вона була біля витоків створення електромобілів у Японії – Honda EV Plus (1997), представила перший гібрид в США – Honda Insight (1999), запропонувала покупцям модель з водневими паливними елементами – Honda FCX (2002), a також запустила у виробництво інноваційний електричний хетчбек Honda E (2019).

Honda FCX (2002) з водневими паливними елементами