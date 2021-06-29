Над Києвом помітили "ядерна хмара": синоптики пояснили явище

Над Києвом помітили "ядерна хмара": синоптики пояснили явище
Фото: Павло Іванов

У понеділок ввечері, 28 червня, в небі над Києвом помітили хмару в формі ядерного гриба, повідомляє Новое время.

Незвичне явище можна було спостерігати з усіх районів української столиці.

В Укргідрометцентрі пояснили, що хмару такої форми називають Cumulоnimbus incus - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині хмари", - додали синоптики.

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