Над Києвом помітили "ядерна хмара": синоптики пояснили явище

У понеділок ввечері, 28 червня, в небі над Києвом помітили хмару в формі ядерного гриба, повідомляє Новое время.

Незвичне явище можна було спостерігати з усіх районів української столиці.

В Укргідрометцентрі пояснили, що хмару такої форми називають Cumulоnimbus incus - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.