Над Києвом помітили "ядерна хмара": синоптики пояснили явище
У понеділок ввечері, 28 червня, в небі над Києвом помітили хмару в формі ядерного гриба, повідомляє Новое время.
Незвичне явище можна було спостерігати з усіх районів української столиці.
В Укргідрометцентрі пояснили, що хмару такої форми називають Cumulоnimbus incus - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.
"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині хмари", - додали синоптики.