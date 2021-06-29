У ДСНС повідомили скільки людей загинуло на водоймах

З початку 2021 року на водоймах України потонув 521 особа, з них 53 дитини, при цьому врятовано 242 людини, в тому числі 41 дитина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тільки з початку червня на водоймах країни загинуло 188 осіб, з них 34 дитини. Два випадки загибелі на воді мали місце у понеділок в Донецькій області, в Бахмуті та Лимані.

"Хоча цей показник і не перевищує торішню червневу статистику, проте цифри все одно лякають... Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані" , - йдеться в повідомленні.

Для зменшення смертності на водних об'єктах фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води та проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку, відзначають в ДСНС.