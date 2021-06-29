У Німеччині сильні зливи призвели до аварій та повеней

У понеділок ввечері на Німеччину обрушилися сильні грози і зливи - це призвело до десятків нещасних випадків, пишуть іноземні ЗМІ.

Як повідомляється, через негоду в Баварії кілька сіл були затоплені, в місті Штутгарті частини даху і кілька статуй міського оперного театру були скинуті вітром на землю.

Варто зазначити, що під час урагану на виставі в театрі були присутні близько 250 осіб, але постраждалих не було. Також в місті було зупинено рух поїздів на кілька годин.

Штати Баден-Вюртемберг, де розташований Штутгарт, а також Баварія і Гессен особливо сильно постраждали від дощів - там повідомили про десятки дорожньо-транспортних пригод. Число людей, які постраждали в результаті авіакатастроф, поки невідомо.