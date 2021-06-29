Тищенко напав на "слугу" Куницького в їдальні Ради – нардеп

Народні депутати фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради, повідомляє Деловая столица.

Про це написав колишній "слуга" Олександр Дубинський.

За його даними, ініціатором бійки виступив Микола Тищенко.

"Кум Єрмака Микола Тищенко напав на депутата СН Куницького в їдальні Верховної Ради. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків. Олександр каже, що у нього є відео інциденту" , — написав Дубинський в Telegram.

Коментарів Куницького і Тищенко з цього приводу поки не надходило.