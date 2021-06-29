Доступні кредити: обсяг виданих коштів наблизився до 50 млрд грн

За тиждень у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 381 кредит на суму 945,3 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Усього з моменту старту програми було видано 19 018 кредитів на загальну суму 49,9 млрд грн.

З них 19,34 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,26 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, ще 24,36 млрд грн видані як антикризові кредити.

У Мінфіні нагадали, що Фонд розвитку підприємництва співпрацює з 33 банками.