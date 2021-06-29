У Канаді розробляють Covid-вакцину в їстівних смужках

У Канаді досліджують оральну вакцину проти коронавірусу, яка могла б суттєво змінити спосіб введення препарату, повідомляє Слово і діло.

Розробкою займається університет імені Макмастера за підтримки Національної дослідницької ради.

Дослідники розробляють вакцину у вигляді тонкої їстівної смужки, яка розчинятиметься у роті та міститиме препарат проти коронавірусу.

На думку дослідників, багато людей не хочуть робити укол, тому таке рішення може стати поштовхом до більш охочої вакцинації громадян.

Наразі команда науковців змогла стабілізувати протеїн з вакцини за температури 40°C, хоча для більшої ефективності препарат потрібно охолоджувати до нижчої температури.

Науковці також зазначили, що розробка вакцини зараз перебуває на ранніх стадіях досліджень. Зокрема, препарат пройшов першу фазу випробувань.

Дослідники готуються до другої фази випробувань, під час якої дізнаються, чи зможе організм формувати імунну відповідь після введення препарату у вигляді їстівної смужки.