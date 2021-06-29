ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3% до 3,5%, свідчить його червневий прогноз, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Очікується, що ВВП виросте на 3,5% як у 2021-му, так і у 2022 році", - вказав ЄБРР в регіональному економічному огляді за червень, оприлюдненому у вівторок.
Основні ризики пов'язані з повільним просуванням у країні реформ і відносно повільними темпами вакцинації, відзначають аналітики банку.
"Хоча в першому кварталі 2021 року, економіка знизилася на 2% в річному численні через тривалі карантинні обмеження, є ознаки того, що вона поступово повертається до зростання в другому кварталі завдяки більш високим цінам на сировинні товари", - вказав ЄБРР в огляді.