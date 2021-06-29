ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3% до 3,5%, свідчить його червневий прогноз, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очікується, що ВВП виросте на 3,5% як у 2021-му, так і у 2022 році" , - вказав ЄБРР в регіональному економічному огляді за червень, оприлюдненому у вівторок.

Основні ризики пов'язані з повільним просуванням у країні реформ і відносно повільними темпами вакцинації, відзначають аналітики банку.