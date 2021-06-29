Укрзалізниця запустить швидкісний поїзд Київ-Тернопіль

АТ "Укрзалізниця" з 2 липня запускає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" №747/748 сполученням Київ-Тернопіль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням компанії у вівторок, із Києва поїзд вирушатиме щодня з 2 липня о 16:41, прибуватиме до Тернополя о 22:47. У зворотний бік він вирушатиме також щодня з 3 липня о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську. Час у дорозі - шість годин.

Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.