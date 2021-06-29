Олена Зеленська прийшла на зустріч у стильному костюмі

Перша леді України Олена Зеленська вийшла на публіку у стильному бежевому образі. Вона доповнила аутфіт аксесуарами та акуратною укладкою, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото дружина президента опублікувала на сторінці в Instagram. Вона побувала на першому засіданні Ради безбар'єрності.

Зеленська вийшла у світ у бежевому костюмі, який складався зі штанів-кльош і подовженого піджака. Під низ перша леді одягла темно-коричневу блузку. Свій образ дружина глави держави доповнила легким денним макіяжем з акцентом на очі, укладкою та прикрасами.

Зеленська прийшла на зустріч у стильному образі. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official