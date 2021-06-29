Україна збільшила запаси газу в сховищах

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 20 по 28 червня збільшилися на 1% - до 16,17 млрд кубометрів, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

Станом на 28 червня запаси газу в ПСГ були на 18% менше, ніж на аналогічну дату минулого року (19,7 млрд куб.м). При цьому українські газові сховища заповнені на 50%.

Попередні показники

28 жовтня 2020 року українські газові сховища перейшли в режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.

Україна 1 травня 2021 року завершила сезон відбору газу з підземних сховищ із запасами на рівні 15,1 млрд кубометрів.